Plus Idar-Oberstein

Es geht voran: B&B-Hotel in Idar-Oberstein wird im September eröffnet

i Im April wurde Richtfest gefeiert. Seitdem hat sich eine Menge getan. Das B&B-Hotel in der Austraße soll im September eröffnet werden. Foto: Hosser

Schritt für Schritt geht es am B&B-Hotel in der Austraße in Oberstein voran. Nach dem jetzigen Zeitplan soll die Übernahme der Mietfläche bis Ende August mit anschließender Hotel-Eröffnung im September erfolgen. 100 Zimmer (darunter mindestens zehn Premiumzimmer) mit etwas mehr als 200 Betten stehen dann zur Verfügung. Auch barrierefreie Zimmer wird es geben.