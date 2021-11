Es eilt: Stadt plant eine Containerkita

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Kitaplätzen plant die Stadt Idar-Oberstein eine neue Kindertagesstätte in Modulbauweise, wie in der jüngsten Jugendhilfeausschusssitzung in der Messe angedeutet und auf NZ-Nachfrage konkretisiert wurde. Diese Containerkita soll drei Gruppen beherbergen. Das Modul beinhaltet Gruppen-, Sanitär- und Schlafräume. Aktuell werden von der städtischen Bauabteilung in mehreren Stadtteilen Standorte geprüft, wo eine Realisierung des Projektes möglich und auch sinnvoll wäre.