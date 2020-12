Es eilt: Die Stadt Idar-Oberstein braucht zwei neue Kitas

Idar-Oberstein

Demografie hin oder her: Die Stadt trotzt – zurzeit zumindest – den düsteren Prognosen mit Blick auf die Einwohnerentwicklung. Die Geburtenzahlen steigen, in der Stadt leben immer mehr Kinder zwischen einem und sechs Jahren, was auch auf Zuzüge junger Familien zurückzuführen ist. In den vergangenen vier Jahren gab es durch Zuzüge allein 200 Kleinkinder mehr im Stadtgebiet. So schön das klingt: „Die Kindertagesstättenlandschaft platzt aus allen Nähten. Die Situation im Stadtgebiet, vor allem in Idar und in Oberstein, ist mittlerweile katastrophal“, betonte Jugendamtsleiter Michael Schweizer in der jüngsten (und für dieses Jahr Corona-bedingt ersten) Sitzung des Jugendhilfeausschusses in der Messe Idar-Oberstein. Wie sich die Geburten- und Zuzugszahlen in den kommenden Jahren darstellten, könne man natürlich nicht vorhersagen. Doch schon jetzt werde der Fehlbedarf auf etwa 183 Kitaplätze geschätzt. Die Weierbacher Kita hat 25 neue Plätze, in der Kita Christuskirche steigt das Angebot von 60 auf 110 Plätze: Und hier ist man eigentlich schon ausgebucht, die Anmeldungen liegen bereits vor. In Idar wird die Kita Flachsspreite von 75 auf 100 Plätze aufgestockt. Da warte man noch auf Landeszuschüsse, die Finanzierung sei zu klären, dann werde schnell gehandelt. Und das müsse auch sein. Perspektivisch werde es für die Stadt äußerst problematisch, wenn man ein, eineinhalb Jahre nach dem Antrag auf die Bewilligung warten müsse, betonte Schweizer.