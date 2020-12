Idar-Oberstein

„Diese vielen Jahre haben wir mit dem Monster Krebs gelebt. Es hat uns trotz allem stark gemacht, den Alltag zu bewältigen.“ Das schreibt Erni Weber in einem Manuskript, das sie eigentlich zum Geburtstag einer Organisation halten wollte, die ihr am Herz liegt: die Selbsthilfegruppe krebserkrankter Frauen in Idar-Oberstein. Die Gruppe wurde vor 25 Jahren gegründet, Erni Weber leitet sie. Die Geburtstagsfeier im Frühjahr fiel allerdings aus: Die Corona-Krise kam dazwischen. Erni Weber hat Worte in ihr Manuskript geschrieben, die vom erbitterten Kampf gegen den Krebs berichten, aber vor allem auch davon, dass man nicht aufgeben soll. Es habe Rückschläge gegeben, schreibt sie, aber auch Erfolge, „an die wir nicht mehr glaubten“.