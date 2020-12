Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 17:56 Uhr

Kreis Birkenfeld

Es bleibt dabei: Keine Neuinfektionen im Kreis Birkenfeld

Es ist weiter ruhig im Landkreis Birkenfeld in Sachen Coronavirus: Auch am Mittwoch kam kein neuer Fall hinzu, meldet das Gesundheitsamt Idar-Oberstein. Es bleibt also bei insgesamt 89 nachgewiesenen Infektionen.