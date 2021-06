Es bleibt dabei: Keine neue Infektion im Landkreis Birkenfeld

Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt aktuell einen Covid-19-Patienten auf Isolierstation, das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld meldet einen Verdachtsfall ebenfalls auf der Isolierstation. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten im Nationalparklandkreis seit Beginn der Pandemie bleibt damit bei 2719 (ohne US-Army). Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften: Stadt Idar-Oberstein 1113, VG Herrstein-Rhaunen 609, VG Birkenfeld 661, VG Baumholder 336.

Derweil ist in den Apotheken die Ausgabe der QR-Codes für den digitalen Impfnachweis angelaufen. In Kürze sollen diese Codes im Impfzentrum Idar-Oberstein jedem Geimpften mitgegeben werden. An der Aktion, bei der die Impfbescheinigung in Papierform (etwa im gelben Impfheft) in ein digitales Format zur Anzeige auf dem Smartphone umgewandelt wird, nehmen auch 15 Apotheken im Nationalparklandkreis teil.