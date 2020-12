Birkenfeld

Da hätte man Landrat Matthias Schneider auch leicht falsch verstehen können, als er die jüngste Korrespondenz mit der Aufsichtsbehörde in der Kreisausschusssitzung am Montag in der Aula des Birkenfelder Gymnasiums vorstellte: Die ADD hat den Nachtragshaushalt des Landkreises zwar als „grob rechtswidrig“ kritisiert, ihn aber nicht offiziell beanstandet – die Rücknahme der Umlageerhöhung bleibt also in Kraft. Hintergrund ist ein Schreiben von Innenminister Lewentz an die ADD, in dem dieser die Aufsichtsbehörde um Zurückhaltung bittet.