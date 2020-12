Idar-Oberstein

Alle reden in Zeiten der Pandemie von Schulen, niemand von Kitas: Die ganz Kleinen gehen dabei unter. Gleiches gilt auch für die Erzieher, die psychisch und physisch extrem belastet sind, nur noch den Ferienstart am 19. Dezember herbeisehnen und sich gesellschaftlich wie auch pädagogisch große Sorgen machen: Das wird bei einer Videokonferenz mit einigen Erzieherinnen und Akteuren der Vekio sowie der NZ deutlich. Der Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen in Idar-Oberstein (Vekio) wurde am 1. Januar 2005 gegründet. Träger sind die evangelischen Kirchengemeinden Idarbachtal und Oberstein, die ihre insgesamt acht Kindertageseinrichtungen in den Verband überführt haben.