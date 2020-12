Baumholder

Für den Bau einer Multifunktionshalle als Ersatz für die stark sanierungsbedürftige Westrichhalle hatte sich kürzlich klar der VfR Baumholder ausgesprochen – und diese Forderung mit einigen starken Argumenten untermauert. Der VG-Rat hatte das Thema zuvor vertagt, mit dem Ansinnen, in den Ortsgemeinden den Bedarf abzufragen. In der Stadtratssitzung am Montagabend, die wegen der Corona-Bestimmungen in der Brühlhalle stattfand, legte Christoph Donie, Fachbereichsleiter Bauen der VG, einen ersten, groben Plan sowie belastbare Zahlen für das Projekt vor.