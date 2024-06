Plus Heide/Baumholder Erster Rundgang in den Heidegemeinden: Deutsch-amerikanische Patenschaft mit US-Bataillon geplant Von Benjamin Werle i Am Dorfbrunnen in Hahnweiler kamen die amerikanischen Gäste und die Vertreter der Gemeinde zu einem gemeinsamen Gruppenfoto zusammen. Foto: Benjamin Werle Mit einer Patenschaft zwischen den drei Heidegemeinden Rückweiler, Rohrbach sowie Hahnweiler und dem 95. Combat-Support-Bataillon der US-Armee aus Baumholder sollen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Nationen und der kulturelle Austausch weiter gefördert werden. Dazu besuchte nun eine amerikanische Delegation um Bataillonskommandeurin Oberstleutnant Robin Eskelson die Heide. Lesezeit: 2 Minuten

„Was ist denn hier los?“ Etwas verdutzt schaute eine Anwohnerin aus Hahnweiler drein, als ein Tross aus zwölf amerikanischen Soldaten – teils uniformiert, teils in Zivil – in Begleitung von Mitgliedern des örtlichen Gemeinderats, Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser und Bernd Mai als Vertreter des Öffentlichkeitsbüros der US-Armee in Baumholder am vergangenen ...