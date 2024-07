Plus Berschweiler

Erster Gottesdienst in Berschweiler ist gut besucht: Christoph Engels kommt zur Wiedereröffnung

i Voll besetzt war die Berschweilerer Kirche am Sonntag anlässlich des ersten Gottesdienstes nach der umfangreichen Renovierung und Neugestaltung des Innenraums. Foto: Horst Schulz

Es war ein gut besuchter Gottesdienst, den Pfarrerin Claudia Konnert am Sonntagfrüh in der renovierten Berschweilerer Kirche leitete. Nach knapp anderthalb Jahren Umbauzeit konnten die Glieder der evangelischen Kirchengemeinde Westrich-Nahe wieder in Berschweiler Gottesdienst feiern.