VG Herrstein-Rhaunen

Das Ehrenamt steht im Fokus der Initiative „Ich bin dabei“ von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Bürgermeister Uwe Weber hat sich entschieden, in diesem Jahr in der VG Herrstein-Rhaunen im Rahmen dieser Initiative einen Freiwilligen-Mitmachtag durchzuführen. Ursprünglich sollte die verbandsgemeindeübergreifende Aktion bereits am 5. September stattfinden, doch wegen Corona wurde sie auf Samstag, 31. Oktober, verschoben. An diesem Tag engagieren sich zahlreiche Menschen – Einzelpersonen oder Gruppen – gleichzeitig in unterschiedlichen gemeinnützigen Projekten. Die NZ stellt heute weitere Projekte vor.