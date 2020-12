Idar-Oberstein

Jetzt hat auch der Nationalparklandkreis den ersten positiv getesteten Corona-Fall. Es handelt sich um eine junge Frau aus der Verbandsgemeinde Baumholder, die mit drei Freundinnen aus dem Kreis Kusel im Skiurlaub war – in Ischgl in Tirol, das sich mehr und mehr als Hotspot für die Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus entpuppt. Die Frauen aus dem Nachbarkreis waren bereits vergangene Woche positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt Idar-Oberstein bestätigte den Fall am späten Montagnachmittag.