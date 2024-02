Erster Cannabis-Club in der Region Idar-Oberstein befindet sich in Gründung: 500 Mitglieder werden benötigt

Die Bundesregierung macht Ernst: Cannabis soll ab April legal werden. Deshalb stehen in ganz Deutschland sogenannte Cannabis Social Clubs in den Startlöchern. Auch im Kreis Birkenfeld, wo der Weierbacher Jan Setz mit einigen Mitstreitern einen solchen Verein für Erwachsene gründen will, der sich um Anbau, Vertrieb und Verteilung des Hanf-Rauschmittels kümmern soll.