Kreis Birkenfeld

Radfahren und wandern: Das sind auch nach dem Neustart im Tourismus die großen Hits im Naheland. „Die Nachfrage nach Outdoorerlebnissen ist zurzeit riesengroß“, berichtet Katja Hilt, die neue Geschäftsführerin der in Kirn ansässigen Naheland-Touristik (NLT). Schwer abzuschätzen sei jedoch zurzeit noch, was das letztlich an Wertschöpfung für die Betriebe bringt. „Wir versuchen alles, um auf uns aufmerksam zu machen und möglichst viele Gäste ins Naheland zu ziehen“, betont Hilt.