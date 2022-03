Sie konnten sich nur mit dem, was sie am Leib hatten und tragen konnten, in Sicherheit bringen: Im Nationalparkkreis sind die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Die NZ hat sich in einem Ort in der VG Herrstein-Rhaunen mit zwei jungen Frauen getroffen, die dort mit zwei Kindern bei Verwandten eine vorübergehende Bleibe gefunden haben.