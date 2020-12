Hoppstädten-Weiersbach

Es war im eingeschränktem Sinn die Rückkehr zu einem Stück mehr Normalität: In Hoppstädten-Weiersbach, dem viertgrößten Ort im Nationalparklandkreis, hat am Mittwochabend nach der strikten Corona-Kontaktpause das öffentliche kommunalpolitische Leben in der Region wieder Fahrt aufgenommen. Die Umstände beim Treffen des Gemeinderats, in dessen Mittelpunkt die ursprünglich schon Ende März und dann notgedrungen verschobene Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 stand, waren aber pandemiebedingt sehr speziell.