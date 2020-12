Idar-Oberstein

Als allererste Messe überhaupt in Rheinland-Pfalz und eine der ersten Schmuck- und Edelsteinshows weltweit seit dem Lockdown im März wird am morgigen Freitag die Intergem in der Messe Idar-Oberstein eröffnet. Die internationale Fachmesse mit dem Untertitel „The World's Finest Colours“ (die weltweit besten Farbsteine) findet zum gewohnten Termin über den Feiertag zur deutschen Einheit (3. Oktober), aber unter gänzlichst ungewohnten Vorzeichen und hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. So wird es keine große Eröffnung mit Ehrengästen und Reden und auch keinerlei Rahmenveranstaltungen geben. Knapp 60 Aussteller haben trotz schwieriger Rahmenbedingungen zugesagt, im Vorjahr waren es gut 50 mehr.