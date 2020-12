Kreis Birkenfeld

Langsam, ganz langsam fängt nach den Lockerungen in der Corona-Krise auch auf den Campingplätzen der Alltag wieder an. Das, was Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder Mitte voriger Woche beschlossen haben, ist zwar nur ein Anfang, aber immerhin. Für Rheinland-Pfalz gilt: Die Campingplätze können ab 18. Mai wieder öffnen, ihre Gäste müssen allerdings über eigene sanitäre Anlagen verfügen.