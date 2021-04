Am Dienstag kamen wie angekündigt die ersten Impfdosen in jenen Hausarztpraxen an, die sich dafür beworben und Impfstoff bestellt hatten. „Es war zwar deutlich weniger als geordert, aber am Mittwoch kann es endlich losgehen“, freute sich gestern Karoline Hautmann-Strack, die Obfrau der Ärzteschaft im Kreis Birkenfeld.