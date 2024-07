Plus Idar-Oberstein

Erste Hilfe in Nahbollenbach: Was tun, wenn der Hund plötzlich in Not gerät?

Von Hannah Klein

i Auch für Tiere gibt es eine Erste-Hilfe-Tasche, in der vieles für die Erstversorgung zu finden ist. Foto: Hannah Klein

Erste Hilfe am eigenen Hund leisten zu müssen, scheint für Herrchen und Frauchen oft weit entfernt: „Da passiert schon nichts“, lautet die gutgläubige Devise. Doch tritt der Ernstfall unverhofft ein, wissen nur Wenige, was zu tun ist. Neben Panik und Überforderung kommt bald das schlechte Gewissen auf, sich nicht vorher schon gewappnet zu haben. Damit Hundebesitzer im Notfall die Ruhe bewahren und wissen, was bei der Erstversorgung zu tun ist, fand kürzlich ein Erste-Hilfe-Kurs in der Hundeschule „Leinen Los!“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Nahbollenbach statt. Doch was ist überhaupt ein Notfall?