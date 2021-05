Erste Geburt in freier Natur seit 190 Jahren: Nun auch Nachwuchs bei Schmißberger Piratenstörchen

„Die Sensation ist perfekt“: So euphorisch berichtet die Gemeinde auf ihrer Internetseite www.schmissberg.de über die neueste Entwicklung im Nest über der Voliere von Bernie und Lotte am Ortsrand. Dort haben nun auch die sogenannten Piratenstörche Nachwuchs bekommen. Mindestens ein Küken hat am Donnerstag das Licht erblickt. „Einer der Piratenstörche hat Futter herausgewürgt und verfüttert. Das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass es auch dort Nachwuchs gab“, berichtet Tom Sessa von der Interessengemeinschaft (IG) Storchenfreunde Schmißberg. Es sei allerdings noch nicht klar, wie viele Küken insgesamt geschlüpft sind, weil man von unten nicht in das Nest oberhalb der Voliere schauen kann.