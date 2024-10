Plus Kreis Birkenfeld Erst sehr warm, und dann kam der Herbst: Blick aufs Wetter im September i Glücklich schätzen konnte sich in den letzten Septembertagen, wer etwas höher wohnte, wie hier aufgenommen oberhalb von Elchweiler und Niederbrombach. Denn hier schien schon in den frühen Morgenstunden die wärmende Herbstsonne, während die Täler noch im Nebel lagen. Foto: Thomas Brodbeck Der September begann im Nationalparklandkreis Birkenfeld mit sommerlich warmem und teilweise auch freundlichem Wetter. So stiegen die Temperaturen an fünf Tagen sogar noch mal über die 25-Grad-Marke. Der Höchstwert des Monats wurde mit stolzen 30,9 Grad am 1. September verzeichnet – bestes Badewetter. Lesezeit: 1 Minute

In der zweiten Dekade beherrschte das Unwettertief „Anett“ die Schlagzeilen. Es brachte im Südosten und Osten Deutschlands heftigen Regen, in den Alpen Schnee. In den östlichen und südöstlichen Nachbarländern gab es verheerende Überschwemmungen. In Region Nahe-Hunsrück war es nur zu Beginn des zweiten Monatsdrittels kurzzeitig wechselhaft, dann sorgte Hochdruckeinfluss für ...