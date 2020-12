Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 08:21 Uhr

Birkenfeld Erschöpft, aber unverletzt: Hubschrauberbesatzung findet vermissten Senior in Birkenfeld Diese rund dreieinhalbstündige Vermisstensuche ging zum Glück gut aus: Die Besatzung eines Polizeihubschrauber hat am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr mithilfe des Einsatzes einer Wärmebildkamera einen 82-jährigen Mann im Birkenfelder Naturschutzgebiet Tongruben entdeckt. Der Senior wurde zwar völlig erschöpft, aber unverletzt aufgefunden. Dennoch wurde er vorsorglich ins Birkenfelder Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.

Bei ihr war gegen 19.20 Uhr die Vermisstenmeldung eingegangen, die der Sohn des Seniors gemacht hatte. Der 82-Jährige war zuvor gegen 15 Uhr zu seinem gewohnten Spaziergang ausgebrochen. Als er um 19.20 Uhr aber immer noch nicht zurückgekehrt war, ging der Sohn on einem Unglücksfall aus und benachrichtigte deshalb die Rettungskräfte. An den unmittelbar danach eingeleiteten Suchmaßnahmen waren neben dem Rettungshubschrauber mehrere Polizeistreifen am Boden sowie circa 25 Feuerwehrleute aus Birkenfeld beteiligt.