Idar-Oberstein

Erneuter Wiesenbrand in Idar-Oberstein: Appell des Wehrleiters

Erneut stand am Donnerstagmorgen eine große Wiesenfläche in Brand, diesmal am Ortsrand von Mittelbollenbach oberhalb des Wohngebiets Auf der Schanz. Hier brannte gegen 11 Uhr eine 100 mal 200 Meter große Wiese.