Kirn

In der Brandruine in der linken Hahnenbachstraße ist es am Mittwoch zu einem erneuten Einsatz der Feuerwehr gekommen, als Glutnester wieder aufflammten. Schnell waren mehrere Dutzend Schaulustige an der Brandstelle und verfolgten genau, wie die Kirner Feuerwehr die Reste des Fachwerkhauses erneut unter Wasser setzte. Für die Wehrleute war es ein harter Einsatz, mit Steckleitern mussten sie sich in der einsturzgefährdeten Ruine einen Weg zum Brandherd bahnen.