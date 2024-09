Plus Idar-Oberstein

Erneut Chlorgasalarm: Wieder Großeinsatz am Idar-Obersteiner Hallenbad

Von Christian Schulz

i Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwache 1 erneut zum Hallenbad ausrücken. Foto: Hosser

Nach dem nächtlichen Einsatz am Donnerstagabend musste die Feuerwache 1 am Sonntagnachmittag erneut zum Hallenbad ausrücken, weil dort wieder Chlorgasalarm in den Technikräumen im Untergeschoss ausgelöst worden war.