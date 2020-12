Kreis Birkenfeld

Noch zeigen die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Seuche im Landkreis Birkenfeld keine Wirkung. Am Samstag kommen 26 neue positive Fälle hinzu, alleine 16 davon sind dem Ausbruch in einem Seniorenheim in Birkenfeld zuzuordnen (die NZ berichtete). Aktuell sind laut Gesundheitsamt 355 Personen infiziert. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt damit auf 520.