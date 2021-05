Kreis Birkenfeld

Erleichterungen ab Montag: Inzidenz ist seit fünf Tagen unter 150

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Birkenfeld am Freitag am fünften Tag in Folge unter 150 (Infizierte pro 100.000 Einwohner) lag und diese Zahl am Samstag in die offizielle Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) einfließt, treten ab Montag wieder Erleichterungen vor allem im Einzelhandel in Kraft.