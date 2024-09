Plus Idar-Oberstein Erinnerung an Otto Nitze: Papst Johannes Paul II wurde mit einer seiner Kompositionen begrüßt Von Martin Stolzenau i Am 20. September wäre der Komponist und Dirigent Otto Nitze 100 geworden. Das Foto stammt aus dem Jahr 1966.

Foto: Stadtarchiv Idar-Oberstein Otto Nitze stammte aus Nordthüringen und erlebte die ersten Erfolge seiner Musikerlaufbahn in Mitteldeutschland. 1947 wechselte er in die damaligen Westzonen. An seinem Hauptwirkungsort Idar-Oberstein erlangte er als Musikpädagoge, Orchesterleiter und Komponist über die Region hinaus internationale Bekanntheit und brillierte auf nationalen und internationalen Musikwettbewerben. Lesezeit: 2 Minuten

1980 wurde gar Papst Johannes Paul II. in Altötting mit einer Komposition von ihm begrüßt. Für sein vielgestaltiges Wirken erhielt der Musikus zahlreiche Ehrungen. Das weckt Erinnerungen zu seinem 100. Geburtstag. Schon mit sieben Jahrenein Wunderkind Otto Nitze wurde am 20. September 1924 in Artern geboren. Sein Geburtsort liegt an der Unstrut ...