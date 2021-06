Erholungskurs am Arbeitsmarkt geht weiter: Im Kreis Birkenfeld liegt die April-Quote niedriger als vor zwölf Monaten

Die Arbeitslosigkeit an der Nahe und im Hunsrück ist im April weiter gesunken, die Quote beträgt 5,7 Prozent. Im Kreis Birkenfeld liegt sie mit 6,2 Prozent sogar niedriger als vor zwölf Monaten. Und: Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt. „Der Erholungskurs am Arbeitsmarkt setzt sich auch im April fort“, sagt Gundula Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach. „In den Regionen wirken saisonale Effekte noch unterschiedlich stark, die Entwicklung geht jedoch in die richtige Richtung.“