St. Wendel

Angeln, Segeln, Surfen und Stand-Up-Paddling ist auf dem Bostalsee ab Freitag, 8. Mai, wieder gestattet. Die Öffnung des Bootsverleihs am Westufer wird vorbereitet. Weiterhin Bestand haben die Kontaktbeschränkungen, die auch bei den wieder zugelassenen Aktivitäten gelten. Kontakte sind auf ein Minimum zu beschränken, der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen und die Hygienevorschriften sind einzuhalten. Die Spielplätze am See sind ebenfalls wieder zugänglich, auch hier gelten die Vorsichtsmaßnahmen. Größere Menschenansammlungen sind untersagt. Vorerst bleiben auch die gastronomischen Angebote am See geschlossen.