Idar-Oberstein

Bei der diesjährigen Weihnachtsbaumaktion der Firma Groh und Ripp zugunsten der Jugendarbeit des Stadtteils Tiefenstein kam eine sensationelle Spendensumme von rund 19.500 Euro zusammen – davon rund 18.000 Euro an Geld- und knapp 1500 Euro an Sachspenden. In Gegenwart einiger Unterstützer übergab Initiator Willi Ripp jetzt die Spendenschecks an die Evangelische Kindertagesstätte Tiefenstein, den Jugendmusikverein Tiefenstein, die Feuerwehr-Jugend der Feuerwache 2 sowie die Mini Dancer und die Vereinsjugend des TuS Tiefenstein.