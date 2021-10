Training und Ehrgeiz haben sich für die Baumholderer Poledancerinnen Amalia Lang und ihre Partnerin Kayla Lee Burch ausgezahlt. Bei der virtuellen Weltmeisterschaft erkämpften sie sich den Weltmeistertitel in der Kategorie „Artistik-Pole“. Sie wurden zusätzlich Vizeweltmeister im „Sportpole“. Zuvor ergatterten sie bei den deutschen Meisterschaften in Osnabrück den Titel in beiden Kategorien und qualifizierte sich so für die Weltmeisterschaften.