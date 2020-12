Bruchweiler

Immer öfter taucht das Thema in den Dörfern auf: Ältere Menschen, die nicht mehr allein zu Hause leben können, sollen durch ein spezielles Angebot im Ort und damit in ihrer vertrauten Umgebung gehalten werden, so selbstständig wie möglich, aber mit Pflegeangebot. In Bruchweiler ist eine solche Wohn-Pflege-Gemeinschaft entstanden, ebenso in Neuburg im Kreis Germersheim. Andere Orte planen noch, wieder andere stehen kurz vor der Einweihung. Im Gemeindehaus in Bruchweiler trafen sich vor wenigen Tagen auf Einladung der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Vertreter von neun Modellkommunen aus Rheinland-Pfalz zu einem Erfahrungsaustausch.