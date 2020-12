Erbeskopf

Es ist rechtzeitig vor dem verlängerten Feiertagswochenende angesichts vieler weiterhin geschlossener Einrichtungen wie Schwimmbädern ein großer Lichtblick in Corona-Zeiten: Die Freizeitattraktionen auf dem Erbeskopf können am Pfingstsonntag, 31. Mai, in die Saison starten. Das gilt nicht nur für den Trailpark und den Hochseilgarten, sondern auch für die Sommerrodelbahn, die nach einer Komplettpause im Jahr 2019 unter einem neuen Betreiber aus Birkenfeld wieder Fahrt aufnehmen kann.