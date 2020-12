Erbeskopf: Auch Biker müssen Abstand halten

Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 14:37 Uhr

Der Mountainbike-Trailpark am Erbeskopf hat am Pfingstsonntag wieder seinen Betrieb aufgenommen – wenn auch unter veränderten Vorzeichen. So ist derzeit eine Anmeldung per E-Mail Voraussetzung für die Nutzung des Parks, zudem ist die Besucherzahl auf 80 beschränkt, und an der Talstation sowie am Lift herrscht Maskenpflicht. Die obligatorischen 1,5 Meter Abstand müssen auch Biker einhalten.

Aber all dies hat die Radfahrfreunde keineswegs abgeschreckt, wie auf unserem Foto zu erkennen ist – das Wetter hat ja auch mitgespielt. Und so waren der Sonntag und auch der Montag komplett ausgebucht. Wer über Pfingsten keine Zeit für einen Besuch hatte, kann es ja am kommenden Wochenende versuchen. Der Trailpark ist am Samstag und am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Und in der Woche drauf können die unterschiedlich schwierigen Strecken schon ab Donnerstag in Angriff nehmen. ni