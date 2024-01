Plus Stipshausen Er wurde nur 54 Jahre alt: Edelsteinwelt trauert um Tom Munsteiner Die Hunsrückgemeinde Stipshausen trauert um ihren beliebten Mitbürger, die internationale Fachwelt um einen der ganz Großen der Edelsteingestaltung. Tom Munsteiner, Edelsteinschleifer und Designer, starb mit nur 54 Jahren wenige Tage nach Weihnachten unerwartet zuhause. Er hinterlässt Ehefrau Jutta und Sohn Philipp sowie seine Eltern Hanne und Bernd. Von Stefan Conradt

Der weltbekannte und vielfach preisgekrönte Edelsteinschleifer folgte in seinem Schaffen seinem Vater und war einer der angesehensten Künstler in der Edelsteinbearbeitung. Arbeiten von ihm finden sich weltweit in Museen und Privatsammlungen. Sein Interesse galt vor allem dem Thema Reflexion, er erfand immer neue Schliffe und Schliffformen, um dem Kristall in ...