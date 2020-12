Er ist wieder da: Weihnachtsmann hat seinen Schlitten auf dem Schneewiesenkreisel geparkt

Birkenfeld

Auch wenn in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in der Adventszeit vieles anders ist als sonst und wegen des Lockdowns beispielsweise der ursprünglich am kommenden Wochenende geplante Weihnachtsmarkt ausfallen wird, so müssen die Birkenfelder doch nicht auf einige lieb gewonnene Anblicke im Vorfeld der Festtage verzichten. So haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs inzwischen wieder den großen, von Rentieren gezogenen Schlitten mit dem Weihnachtsmann auf der Mitte des Kreisels in der Schneewiesenstraße aufgestellt. Seit 2018 wird diese Konstruktion als temporäre Gestaltung in der Adventszeit auf der Verkehrsanlage platziert, da die Fertigstellung der dauerhaften Kreiselverzierung – die Installation eines Stadtwappens – weiter auf sich warten lässt und nun vermutlich erst im Frühjahr 2021 erfolgen wird.