Weiden

Das war kurz, aber heftig und dennoch zum Glück lang nicht so schlimm wie im Mai 2018 in diesem Bereich. Ein Gewitter mit Starkregen und zum Teil sehr starken Windstößen ist am späten Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr über das obere Fischbachtal gezogen. Größere Überschwemmungen gab es dort diesmal nicht, dafür wurden mehrere Bäume entwurzelt. Besonders stark betroffen war der kleine Ort Weiden und dessen nähere Umgebung, wo gleich mehrere Bäume umgefallen waren. Am Dorfeingang knickte zudem ein größerer Ast ab und krachte auf ein Hausdach. Dabei wurde auch eine Stromleitung beschädigt.