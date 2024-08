Entwarnung im Kreis Birkenfeld: Gesundheitsamt hebt Trinkwasser-Abkochgebot auf

Aufgrund der aktuell vorliegenden Laborbefunde kann das Abkochgebot für alle betroffenen Ortsgemeinden aufgehoben werden. Das Trinkwasser kann in allen Teilen des Nationalparklandkreises wieder wie gewohnt uneingeschränkt genutzt werden, teilt die Kreisverwaltung mit.

Das Trinkwasser kann in allen Teilen des Nationalparklandkreises wieder wie gewohnt uneingeschränkt genutzt werden.

Das Trinkwasser kann in allen Teilen des Nationalparklandkreises wieder wie gewohnt uneingeschränkt genutzt werden. Foto: Lukas Schulze/dpa

Anzeige

Aus Vorsorgegründen und zur Sicherstellung der Gesundheit verhängte das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld von Montag, 19. August, an ein Abkochgebot, das für 53 der 96 Gemeinden des Landkreises galt. Der Grund: Bei einer Überprüfung des Trinkwassers waren in einer Wasseraufbereitungsanlage in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen Enterokokken festgestellt worden, die auf eine fäkale Verunreinigung hindeuteten. Durch Reinigungsmaßnahmen wie Spülen und Desinfizieren konnte die Verunreinigung beseitigt werden, erläutert die Kreisverwaltung. red