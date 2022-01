Die Dynamik des Vorjahres setzt sich direkt im Januar 2022 fort: Große Projekte werfen ihre Schatten voraus – in diesem Fall über eine geplante Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der ehemaligen Marktschule in Idar, über die am Donnerstag, 13. Januar, 17.30 Uhr, in der Messe im Rahmen der Sitzung des Bau- und Infrastrukturausschusses diskutiert werden soll. Hintergrund: Möglicherweise soll dort ein Hotel entstehen.