Entscheidung: Vertrag mit Streetworkerin Jeanette Geßner wird verlängert

Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 07:42 Uhr

Die VG Birkenfeld setzt im Rahmen der aufsuchenden Sozialarbeiterin weiterhin auf den Einsatz einer Streetworkerin, die den Kontakt zu sogenannten Problemjugendlichen suchen beziehungsweise halten soll. Der VG-Rat hat am Mittwochabend im öffentlichen Teil seiner Sitzung zunächst grundsätzlich beschlossen, dass eine solche Stelle für weitere drei Jahre besetzt werden soll. Im nicht-öffentlichen Teil fiel dann, so Bürgermeister Bernhard Alscher auf NZ-Nachfrage, der Entschluss, dass Jeanette Geßner ihre Tätigkeit fortsetzen soll.

Dafür hatte sich die Verwaltung auch starkgemacht. Geßner ist seit 2017 als Streetworkerin im Einsatz. Ihr befristeter Arbeitsvertrag läuft Ende Juli aus, wird nun aber um drei Jahre verlängert. Voraussetzung ist aber, dass dem auch der Birkenfelder Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zustimmt. Denn die Stadt ist an der Finanzierung der Stelle beteiligt. Bislang war Geßner auch als Streetworkerin in der VG Baumholder angestellt. Dort sieht man aber keinen Bedarf mehr für eine solche Stelle. Ein ausführlicher Bericht folgt in einer der nächsten Ausgaben. ax