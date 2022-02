Abgesehen von der von Bürgermeister Bernhard Alscher (BFL) übermittelten Hiobsbotschaft über den aktuellen Wasserschaden im Birkenfelder Feuerwehrhaus (die NZ berichtete) hat es in der Sitzung des Birkenfelder VG-Rats am Mittwochabend nur eine Entscheidung gegeben, über die kurz zuvor im Gremium etwas länger diskutiert wurde: Dabei ging es um die künftige Stromlieferung an die Kommune.