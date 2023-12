Entscheidung im Rat: 2023 steigt der Wasserpreis in der VG Baumholder

Bei einer Gegenstimme von Susanne Alfs (Grüne) hat der VG-Rat in einer Sitzung in Rückweiler am Donnerstag die Wirtschaftspläne der VG-Werke für 2023 beschlossen. In diesem Rahmen nahmen die Ratsmitglieder auch die Erhöhung der Trinkwassergebühren an, die bereits zwei Tage zuvor im Werksausschuss empfohlen worden waren. So erhöht sich der Grundpreis für die Wasserzähler um 2 Euro je Monat netto, wie Kämmerer Matthias Bachmann ausführte.