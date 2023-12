Birkenfeld. Die Debatte war ausgiebig und offenbarte zum Teil kontroverse Standpunkte. Schlussendlich hat der VG-Rat am Mittwochabend ein deutliches Signal gegeben, dass er die geplante Umsetzung des mit 4,56 Millionen Euro veranschlagten Wasserstoffprojekts am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) unterstützen wird. Diese Grundsatzaussage hat das mit fünf Fraktionen besetzte Gremium in einem in vier Punkte unterteilten Beschluss einstimmig gefasst.