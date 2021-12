Die Verbraucher in den Haushalten der Verbandsgemeinde Birkenfeld müssen ab nächstem Jahr zwar höhere Gebühren für die Versorgung mit Trinkwasser durch die Werke zahlen, allerdings wird ihr Geldbeutel nicht so stark belastet, wie es ursprünglich geplant war. Das ist das Ergebnis der Abstimmung in der jüngsten Sitzung des VG-Rats.