Kreis Birkenfeld

Entscheidung des Landrats: Förderschulen im Kreis Birkenfeld bleiben am Montag geschlossen

Landrat Matthias Schneider hat am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass er nach Rücksprache mit Christine Enders, der Schulabteilungsleiterin der Kreisverwaltung, und Markus Schulz, dem Rektor der Förderschule „Auf der Bein“ in Idar-Oberstein, verfügt hat, dass alle Förderschulen im Nationalparkkreis am heutigen Montag bis auf einen Notunterricht geschlossen bleiben.