Entenmutter rief um Hilfe: Idar-Obersteiner Polizei rettet Entenküken

Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 14:56 Uhr

Einen Einsatz der etwas anderen Art hatten Beamte der Polizei Idar-Oberstein am Freitagvormittag.

In der Hettenrodter Straße verirrten sich sieben Entenküken in ein Steineauffangbecken.

Wegen einer hohen Stufe schafften es die Küken nicht mehr aus eigener Kraft hinaus in den angrenzenden Bach. Eine Anwohnerin wurde auf die in Not befindlichen Küken aufmerksam, da sie die aufgeregte Entenmutter schreien hörte.

Die Beamten konnten die Küken wieder in die Obhut der Entenmutter übergeben. Anschließend schwamm die Entenfamilie glücklich davon.