Plus Idar-Oberstein

Enormes Spendenergebnis: Gemeinsamer Lauf der Grundschulen „Auf der Bein“ und Nahetalschule in Idar-Oberstein

i 2013 veranstaltete die Nahetalschule ihren ersten Spendenlauf; 2022 kam die Grundschule „Auf der Bein“ dazu. In diesem Jahr kamen mehr als 8000 Euro zusammen. Foto: Edith Wingenfeld/Direkt für Kinder

Mehr als 8000 Euro an Spenden kamen beim Lauf der Idar-Obersteiner Grundschulen zusammen. Eine Hälfte geht an die Fördervereine der beiden Schulen. Die zweite Hälfte geht als Sachspenden an Kinder in der Region und ganz Rheinland-Pfalz, deren Familien in finanziellen Nöten sind.